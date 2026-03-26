В Украине расследуют почти 100 тысяч дел о без вести пропавших

Украинские специалисты расследуют 92 тысяч дел о без вести пропавших людей

Об этом рассказали на мероприятии к четвертой годовщине работы Координационного штаба по обращению с военнопленными, передает RegioNews со ссылкой на hromadske.

Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов рассказал, что в настоящее время вопрос индивидуального жетона для каждого военнослужащего, который помог бы в идентификации, остается нерешенным.

В то же время, существует постановление правительства о процедуре отбора отпечатков пальцев у военнослужащих, а также наработан законопроект о фиксации стоматологической информации военных.

Добросердов определил, что не все пропавшие военнослужащие объявлены в розыск.

Как сообщалось, в Украине более 90 тысяч пропавших без вести. Как правило, это военнослужащие.