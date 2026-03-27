Госсекретарь США Рубио обвинил Зеленского во лжи

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал "ложью" слова президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности в обмен на выход украинской армии из Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Рубио в ходе пресс-конференции.

По его словам, Вашингтон не ставил в Киеве никаких условий по выводу войск.

"Это ложь. Я видел, как он это говорил, и досадно, что он так говорит, потому что он знает, что это неправда", – подчеркнул Рубио.

