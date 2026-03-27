19:19  27 марта
В ближайшие дни погода в Украине начнет меняться
17:15  27 марта
Разоблачена схема незаконного начисления "боевых" в Донецкой области
15:18  27 марта
Во время эвакуации раненых в Харьковской области погиб известный стендап-комик
27 марта 2026, 20:39

Госсекретарь США Рубио обвинил Зеленского во лжи

27 марта 2026, 20:39
фото: bbc.com
Государственный секретарь США Марко Рубио назвал "ложью" слова президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности в обмен на выход украинской армии из Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Рубио в ходе пресс-конференции.

По его словам, Вашингтон не ставил в Киеве никаких условий по выводу войск.

"Это ложь. Я видел, как он это говорил, и досадно, что он так говорит, потому что он знает, что это неправда", – подчеркнул Рубио.

Напомним, Трамп снова обвинил Зеленского в нежелании завершать войну. Американский лидер заявил, что переговоры по завершению российско-украинской войны продолжаются, но препятствием для достижения мира является Зеленский.

Эксперты ухудшили прогноз для экономики Украины
27 марта 2026, 19:55
Партия "Слуга народа" провела съезд
27 марта 2026, 16:52
Призывал уничтожать украинцев: телеведущий Юрий Кот получил 15 лет за государственную измену
26 марта 2026, 21:29
Все новости »
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
Парламентский кризис: чем он грозит Украине
27 марта 2026, 21:40
На Закарпатье будут судить водителя, который влетел в бетонное ограждение – пассажир погиб
27 марта 2026, 21:21
Почти 10 миллионов за "участие" в боевых действиях на бумаге: разоблачили схему в Силах обороны
27 марта 2026, 21:05
На Днепропетровщине мужчина из-за ревности убил человека
27 марта 2026, 20:35
Трамп выступает за фактическое оправдание агрессии России против Украины
27 марта 2026, 20:22
Эксперты ухудшили прогноз для экономики Украины
27 марта 2026, 19:55
В ближайшие дни погода в Украине начнет меняться
27 марта 2026, 19:19
В Украине отменяют отключение четвертый день подряд
27 марта 2026, 18:41
Общество готово к сопротивлению, но не готово к непопулярным решениям
27 марта 2026, 18:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
