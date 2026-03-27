Госсекретарь США Рубио обвинил Зеленского во лжи
Государственный секретарь США Марко Рубио назвал "ложью" слова президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности в обмен на выход украинской армии из Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Рубио в ходе пресс-конференции.
По его словам, Вашингтон не ставил в Киеве никаких условий по выводу войск.
"Это ложь. Я видел, как он это говорил, и досадно, что он так говорит, потому что он знает, что это неправда", – подчеркнул Рубио.
Напомним, Трамп снова обвинил Зеленского в нежелании завершать войну. Американский лидер заявил, что переговоры по завершению российско-украинской войны продолжаются, но препятствием для достижения мира является Зеленский.
