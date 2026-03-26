Призывал уничтожать украинцев: телеведущий Юрий Кот получил 15 лет за государственную измену

Об этом сообщил "Судебный репортер" со ссылкой на приговор, передает RegioNews.

Суд установил, что Кот, ранее работавший на телеканале "Интер", после событий Революции Достоинства уехал в Россию, где начал сотрудничать с государственными пропагандистскими медиа, в том числе агентством "Россия сегодня" и "News Front".

В 2022 году он открыто поддержал полномасштабную агрессию РФ против Украины и распространял антиукраинскую пропаганду в своем Telegram-канале. В частности, призвал к уничтожению украинцев, отрицал военные преступления российских войск в Буче и обстрелы Кременчуга, а также распространял тезисы о "нацистской власти" в Украине.

Обвинения включали государственную измену, посягательство на территориальную целостность Украины и оправдывание вооруженной агрессии.

Судебное разбирательство состоялось в отсутствие обвиняемого, поскольку Кот с 2014 года проживает в России и в Украину не возвращался.

По совокупности преступлений он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, по данным следствия, в 2022 году Кот мог получать информацию военного характера от эксдиректора учебного заведения Киевской области. Женщину подозревали в государственной измене, однако она впоследствии уехала за границу и, по ее словам, сейчас находится в Москве.

Кто такой Юрий Кот

Украинский телеведущий, диктор и актер, после 2014 года ставший пророссийским пропагандистом.

Родился 23 января 1976 в Житомире. Образование получил в Житомирском педагогическом институте и Киевском театральном институте им. Карпенко-Карого.

В 1999-2011 годах был "голосом" телеканала "Интер" и вел ряд популярных телепроектов.

Во время Революции Достоинства выступил на стороне Антимайдана, а в 2014 году уехал в Россию.

