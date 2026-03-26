20:58  26 марта
Во Львове работники ТЦК избили мужчину с женой
15:39  26 марта
Во Львовской области будут судить руководителя ТЦК, который "забыл" задекларировать имущество на 8 миллионов
14:55  26 марта
В Полтаве ветеран ВСУ спустил собаку на полицейских – суд вынес приговор
UA | RU
UA | RU
26 марта 2026, 21:29

Призывал уничтожать украинцев: телеведущий Юрий Кот получил 15 лет за государственную измену

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Соломенский районный суд Киева заочно признал виновным в преступлениях против национальной безопасности бывшего украинского журналиста Юрия Кота

Об этом сообщил "Судебный репортер" со ссылкой на приговор, передает RegioNews.

Суд установил, что Кот, ранее работавший на телеканале "Интер", после событий Революции Достоинства уехал в Россию, где начал сотрудничать с государственными пропагандистскими медиа, в том числе агентством "Россия сегодня" и "News Front".

В 2022 году он открыто поддержал полномасштабную агрессию РФ против Украины и распространял антиукраинскую пропаганду в своем Telegram-канале. В частности, призвал к уничтожению украинцев, отрицал военные преступления российских войск в Буче и обстрелы Кременчуга, а также распространял тезисы о "нацистской власти" в Украине.

Обвинения включали государственную измену, посягательство на территориальную целостность Украины и оправдывание вооруженной агрессии.

Судебное разбирательство состоялось в отсутствие обвиняемого, поскольку Кот с 2014 года проживает в России и в Украину не возвращался.

По совокупности преступлений он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, по данным следствия, в 2022 году Кот мог получать информацию военного характера от эксдиректора учебного заведения Киевской области. Женщину подозревали в государственной измене, однако она впоследствии уехала за границу и, по ее словам, сейчас находится в Москве.

Кто такой Юрий Кот

Украинский телеведущий, диктор и актер, после 2014 года ставший пророссийским пропагандистом.

Родился 23 января 1976 в Житомире. Образование получил в Житомирском педагогическом институте и Киевском театральном институте им. Карпенко-Карого.

В 1999-2011 годах был "голосом" телеканала "Интер" и вел ряд популярных телепроектов.

Во время Революции Достоинства выступил на стороне Антимайдана, а в 2014 году уехал в Россию.

Напомним, в Черкасской области осудили мужчину, который был фанатом российской прогаганды. Он публиковал в соцсети материалы, в которых украинцев называли нацистами, а также говорили, что "Украина убила на Донбассе тысячи мирных жителей" и многие другие пророссийские нарративы. Суд назначил ему 6 лет лишения свободы без конфискации имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Украина РФ война приговор пропагандист Юрий Кот
В Киеве ребята зарабатывали на заказах для россиян
26 марта 2026, 13:55
Все новости »
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
Прокурора из Закарпатья задержали в Киевской области на взятке в 50 тысяч долларов
26 марта 2026, 23:01
В Украине рухнули цены на лук: сколько теперь стоит килограмм
26 марта 2026, 22:55
На Львовщине задержали сержанта-пограничника, который за деньги помогал мужчинам бежать из Украины
26 марта 2026, 22:42
В Украине рухнули цены на картофель: какие ценники в супермаркетах
26 марта 2026, 22:40
Завтра в Украину придет потепление, которое принесет циклон с дождями
26 марта 2026, 22:22
Расходов будет больше: на сколько подорожала Пасхальная корзина 2026
26 марта 2026, 22:20
В Киевской области мужчина открыл огонь по собаке
26 марта 2026, 21:55
На Буковине псевдобанкиры обчистили местные счета
26 марта 2026, 21:40
На Житомирщине мужчина шантажировал прежнюю интимную видео
26 марта 2026, 21:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Чалый
Все блоги »