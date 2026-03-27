27 марта 2026, 16:37

Бывший министр организовал схему фиктивной продажи зерна на 63 миллиона

иллюстративное фото: из открытых источников
Разоблачена схема фиктивной продажи зерна на 63 млн грн. Среди подозреваемых – бывший министр Министерства агропромышленного развития Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, организатором преступной схемы оказался экснардеп и бывший министр Министерства агропромышленного развития Украины. Соорганизаторами и исполнителями стали директор агропредприятия и их технический руководитель.

"В начале 2026 года должностные лица одного из агропредприятий Киевщины организовали схему фиктивных продаж кукурузы. Злоумышленники заключили договор на поставку 7 тысяч тонн зерна урожая 2025 года. Для создания иллюзии законности сделки покупателю предоставили поддельные складские квитанции и акты приема-передачи. Согласно документам, зерно якобы находилось на хранении на элеваторе продавца в Киевской области. Однако проверка через Государственные реестры и привлечение специалистов показали, что на момент подписания документов зерно на складе отсутствовало", – говорится в сообщении.

По данным Цензор.НЕТ, речь идет о Николае Сольском.

Как сообщалось, прокурора из Закарпатья задержали в Киевской области на взятке в 50 тысяч долларов. Речь идет об Алексее Химинцеве.

