"Укрпочта" уплатила 255 тыс. грн штрафа

Компания «Укрпочта» уплатила штраф от НБУ, но планирует обжаловать его через суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление компании.

Напомним, Нацбанк оштрафовал "Укрпочту" на 255 тыс. грн. Причиной в ведомстве назвали непредставление в установленные сроки информации/документов, которые спрашивали у компании.

В пятницу, 27 марта, в "Укрпочте" сообщили, что штраф уже уплачен, но с решением не согласился и будет обжаловать его в судебном порядке.

Ранее "Укрпочта" попала в сексуальный скандал из-за рекламы ко Дню влюбленных. Речь идет о "неуместной сексуализации несовершеннолетних".