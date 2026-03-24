17:59  24 марта
РФ ударила по роддому в Ивано-Франковске
16:44  24 марта
Россияне ударили по центру Львова, в городе пожар
15:59  24 марта
В Николаевской области муж отправил жене посылку со взрывчаткой
UA | RU
UA | RU
24 марта 2026, 20:59

После кратковременного потепления в конце марта в Украину придет существенное похолодание

24 марта 2026, 20:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Завтра, 25 марта, максимальная температура воздуха в течение дня ожидается +12…+16 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, несколько прохладнее будет в Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях, там ожидается +7…+11 градусов.

Осадки в большинстве областей завтра маловероятны, лишь на юго-востоке Украины пройдет небольшой дождь.

В Киеве в среду ожидается +12…+14 градусов, без осадков.

"Теплая погода будет преобладать несколько дней. Однако ни шапки, ни средние пуховички не прячь далеко, потому что с 31 марта-1 апреля в Украину придет похолодание", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, 24 марта в Украине потеплеет до +16 градусов . Антициклон влияет на погоду большинства областей Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
В Карпатах на горе Поп Иван падает снег: мороз до -8°С
19 марта 2026, 10:07
В Украину идет похолодание со снегом
18 марта 2026, 15:39
В Украину идет похолодание с дождями
16 марта 2026, 18:21
Все новости »
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
Луцк остался без мэра
24 марта 2026, 22:31
Во Львовской области возросло количество пострадавших в результате атаки РФ
24 марта 2026, 22:21
Следует срочно распределять энергетическую систему и отойти от советской централизации
24 марта 2026, 22:00
В Тернопольской области в результате атаки РФ повреждены объекты энергетической инфраструктуры и админздание
24 марта 2026, 20:36
Завтра в Украине не будет отключений света
24 марта 2026, 20:11
РФ помогает Трампу достичь своих целей
24 марта 2026, 19:59
Запорожская АЭС снова под угрозой блекаута
24 марта 2026, 19:35
На Полтавщине мужчинам продавали бронирование за 10 тысяч долларов
24 марта 2026, 19:25
РФ совершила одну из самых массированных атак дронами по Украине
24 марта 2026, 19:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Валерий Чалый
Все блоги »