После кратковременного потепления в конце марта в Украину придет существенное похолодание
Завтра, 25 марта, максимальная температура воздуха в течение дня ожидается +12…+16 градусов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.
По ее словам, несколько прохладнее будет в Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях, там ожидается +7…+11 градусов.
Осадки в большинстве областей завтра маловероятны, лишь на юго-востоке Украины пройдет небольшой дождь.
В Киеве в среду ожидается +12…+14 градусов, без осадков.
"Теплая погода будет преобладать несколько дней. Однако ни шапки, ни средние пуховички не прячь далеко, потому что с 31 марта-1 апреля в Украину придет похолодание", – подытожила Н.Диденко.
Как сообщалось, 24 марта в Украине потеплеет до +16 градусов . Антициклон влияет на погоду большинства областей Украины.