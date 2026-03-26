Завтра в Украину придет потепление, которое принесет циклон с дождями
В пятницу, 27 марта, завершается особо теплый период и начинается похолодание
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.
По ее словам, завтра максимальная температура воздуха будет составлять +12…+18 градусов.
Чуть прохладнее будет в Харьковской, Сумской, Полтавской, там столбики термометров покажут +8…+11 градусов.
Дожди пройдут местами в восточной части, на остальной территории Украины без существенных осадков.
В Киеве в пятницу также серьезные осадки маловероятны, теплая погода достигнет днем +15 градусов.
Как сообщалось, после кратковременного потепления в конце марта в Украину придет существенное похолодание. Кое-где ожидается почти зимняя погода.
