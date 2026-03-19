В Карпатах на горе Поп Иван падает снег: мороз до -8°С

В четверг, 19 марта, по состоянию на 08:35 на горе Поп Иван облачно, идет снег, видимость ограничена

Об этом сообщили Горные спасатели Прикарпатья, передает RegioNews.

Ветер юго-восточный со скоростью 12 м/с, температура воздуха опустилась до -8°С.

Для сравнения, 12 марта температура на горе достигала всего -2°С.

Спасатели советуют туристам учитывать сложные погодные условия при планировании выходов в горы.

Справка: Поп Иван (также Пип Иван Черногорский или Черная Гора) – одна из самых высоких вершин Украинских Карпат. Ее высота составляет 2028,5 м.

Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в четверг, 19 марта, в Украине будет преобладать холодная погода с температурой воздуха ночью 0...+4 градуса, а днем ожидается +4...+8 градусов. Теплее всего будет на востоке, юго-востоке и на Волыни.