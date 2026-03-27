Колишній міністр організував схему фіктивного продажу зерна на 63 мільйони

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, організатором злочинної схеми виявився екснардеп та колишній міністр Міністерства агропромислового розвитку України. Співорганізаторами і виконавцями стали директор агропідприємства та його технічний керівник.

"На початку 2026 року посадові особи одного з агропідприємств Київщини організували схему фіктивного продажу кукурудзи. Зловмисники уклали договір на поставку 7 тисяч тонн зерна врожаю 2025 року. Для створення ілюзії законності угоди покупцеві надали підроблені складські квитанції та акти прийому-передачі. Згідно з документами, зерно нібито перебувало на зберіганні на елеваторі продавця в Київській області. Однак перевірка через Державні реєстри та залучення спеціалістів показали, що на момент підписання документів зерно на складі було відсутнє", – йдеться у повідомленні.

За даними Цензор.НЕТ, йдеться про Миколу Сольського.

