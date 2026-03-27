Колишній міністр організував схему фіктивного продажу зерна на 63 мільйони
Як передає RegioNews, про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За його словами, організатором злочинної схеми виявився екснардеп та колишній міністр Міністерства агропромислового розвитку України. Співорганізаторами і виконавцями стали директор агропідприємства та його технічний керівник.
"На початку 2026 року посадові особи одного з агропідприємств Київщини організували схему фіктивного продажу кукурудзи. Зловмисники уклали договір на поставку 7 тисяч тонн зерна врожаю 2025 року. Для створення ілюзії законності угоди покупцеві надали підроблені складські квитанції та акти прийому-передачі. Згідно з документами, зерно нібито перебувало на зберіганні на елеваторі продавця в Київській області. Однак перевірка через Державні реєстри та залучення спеціалістів показали, що на момент підписання документів зерно на складі було відсутнє", – йдеться у повідомленні.
За даними Цензор.НЕТ, йдеться про Миколу Сольського.
