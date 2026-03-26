Прокурора из Закарпатья задержали в Киевской области на взятке в 50 тысяч долларов

фото: Офис Генерального прокурора

Прокурора из Закарпатья Алексея Химинца задержали в Броварах на взятке за «решение вопроса» с землей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу и Офис генпрокурора.

Как отмечается, уроженец Закарпатской области, Алексей Химинец, задержан в городе Бровары.

Он занимал должность первого замруководителя Броварской окружной прокуратуры Киевской области.

До назначения в Киевской области Химинец работал в прокуратуре на Закарпатье откуда и пошел на зама прокурора в Бровары.

По данным следствия, прокурор задержан по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 50 тысяч долларов США. Речь идет о требовании средств у предпринимателя за решение вопроса, связанного с возможным арестом земельных участков.

