У ЗСУ з'явилася нова нагорода для військовослужбовців

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Збройних силах України встановлено новий почесний нагрудний знак – «За досягнення в радіоелектронній боротьбі»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України від 20.03.2026 № 106 "Про внесення змін до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України від 05.07.2023 № 187” встановлений почесний нагрудний знак "За досягнення в радіоелектронній боротьбі”", – йдеться у повідомленні.

Нагрудним знаком "За досягнення в радіоелектронній боротьбі" будуть нагороджувати військовослужбовців та працівників органів військового управління і підрозділів радіоелектронної боротьби у Збройних Силах України.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Кабмін затвердив виплату для нагороджених "Хрестом бойових заслуг". Йдеться про 12 тис. грн щомісяця.