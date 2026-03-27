12:55  27 березня
У Кривому Розі понівечили меморіальний банер на честь загиблих військових
09:28  27 березня
Пів сотні MacBook у багажнику: на Львівщині митники зупинили контрабанду техніки
02:01  27 березня
Зґвалтування 17-річної дівчини на Кіровоградщині: поліція затримала зловмисника
27 березня 2026, 12:25

Наркотики у вільному доступі: по Україні почали громити магазини U420

Фото: соцмережі
У різних містах України зафіксовано хвилю нападів на магазини мережі U420, де під виглядом сувенірної продукції продають психотропні речовини

Про це пише RegioNews.

У соціальних мережах ширяться повідомлення про інциденти, під час яких люди розбивають вітрини, пошкоджують фасади та залишають на будівлях написи.

Раніше журналісти Bihus.Info, у межах розслідування оприлюднили результати лабораторного аналізу продукції цієї мережі.

Згідно з висновками експертів, у продукції, продаваній під виглядом "сувенірів", було виявлено небезпечний психотропний компонент – синтетичний канабіноїд, що належить до групи так званих "спайсів".

Журналісти зазначають, що придбали продукцію в декількох київських магазинах. Водночас варто підкреслити, що речовина, знайдена у продукції, була включена до списку заборонених лише 5 лютого. Це може свідчити про потенційні спроби змінити склад товару для обходу нових законодавчих обмежень.

Дослідження проводили як у приватній лабораторії, так і у Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС.

Мережа U420 почала активно відкривати свої фізичні точки навесні 2025 року та швидко наростила масштаб. Сьогодні її магазини працюють не лише у Києві, а й поступово з’являються у Харкові, Львові, Дніпрі й Одесі.

Широкій популярності бренду сприяла агресивна рекламна кампанія в соціальних мережах, у якій брали участь відомі блогери, як-от Тарас Цимбалюк, Анна Алхім, Оля Рибай, Юлія Шолудько та Дана Грін.

Особливу небезпеку становить те, що продукцію реалізують без перевірки віку, що дає підліткам легкий доступ до неї.

Нагадаємо, депутати Львівської міської ради планують звернутися до правоохоронних і державних органів із вимогою перевірити мережу магазинів U420, де під виглядом "сувенірів" можуть продавати заборонені психотропні речовини.

Україна наркотики розслідування підлітки діти магазин погром сувенір Bihus.Info психотроп U420
Сувеніри чи наркотики: Львівські депутати ініціюють перевірку U420
27 березня 2026, 07:56
Wi-Fi модеми з метадоном: в Кропивницькій колонії затримали організаторів постачання наркотиків
26 березня 2026, 07:43
Всі новини »
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Нічні удари по Криму: уражено комплекс "Валдай" та станцію управління БпЛА
27 березня 2026, 13:51
"За 600 доларів зняв би з розшуку": у Миколаєві затримали співробітника ТЦК
27 березня 2026, 13:29
Обшуки у Поплавського: викрито масштабну розтрату коштів у Київському університеті культури
27 березня 2026, 13:07
У Кривому Розі понівечили меморіальний банер на честь загиблих військових
27 березня 2026, 12:55
"Права без іспитів": у Херсоні судитимуть експравоохоронця
27 березня 2026, 11:58
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого безпілотника, яку знайшли в полі
27 березня 2026, 11:52
Український виробник солодощів роками платив жінці, яка очолила фабрику в "ДНР" – Bihus.Info
27 березня 2026, 11:35
Росіяни атакували дроном "Молнія" дитячу лікарню у Херсоні
27 березня 2026, 11:09
Капсула у відпустку: 3 сукні замість валізи одягу
27 березня 2026, 10:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Чалий
Всі блоги »