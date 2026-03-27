Наркотики у вільному доступі: по Україні почали громити магазини U420

Фото: соцмережі

У різних містах України зафіксовано хвилю нападів на магазини мережі U420, де під виглядом сувенірної продукції продають психотропні речовини

Про це пише RegioNews.

У соціальних мережах ширяться повідомлення про інциденти, під час яких люди розбивають вітрини, пошкоджують фасади та залишають на будівлях написи.

Раніше журналісти Bihus.Info, у межах розслідування оприлюднили результати лабораторного аналізу продукції цієї мережі.

Згідно з висновками експертів, у продукції, продаваній під виглядом "сувенірів", було виявлено небезпечний психотропний компонент – синтетичний канабіноїд, що належить до групи так званих "спайсів".

Журналісти зазначають, що придбали продукцію в декількох київських магазинах. Водночас варто підкреслити, що речовина, знайдена у продукції, була включена до списку заборонених лише 5 лютого. Це може свідчити про потенційні спроби змінити склад товару для обходу нових законодавчих обмежень.

Дослідження проводили як у приватній лабораторії, так і у Науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС.

Мережа U420 почала активно відкривати свої фізичні точки навесні 2025 року та швидко наростила масштаб. Сьогодні її магазини працюють не лише у Києві, а й поступово з’являються у Харкові, Львові, Дніпрі й Одесі.

Широкій популярності бренду сприяла агресивна рекламна кампанія в соціальних мережах, у якій брали участь відомі блогери, як-от Тарас Цимбалюк, Анна Алхім, Оля Рибай, Юлія Шолудько та Дана Грін.

Особливу небезпеку становить те, що продукцію реалізують без перевірки віку, що дає підліткам легкий доступ до неї.

Нагадаємо, депутати Львівської міської ради планують звернутися до правоохоронних і державних органів із вимогою перевірити мережу магазинів U420, де під виглядом "сувенірів" можуть продавати заборонені психотропні речовини.