Муж бывшего заместителя министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольги Юхимчук продал за 820 тыс. грн электрокар Tesla Model 3, ранее приобретенный только за 10 тыс. грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Следствие.Инфо".

Как отмечается, за вырученные от продажи деньги Денис Мержук купил более новую модель этого электромобиля.

Сама Юхимчук отметила, что соглашение заключал ее муж, и она лично не была вовлечена в процесс покупки, поэтому "не владеет ни документом, ни деталями договоренностей".

