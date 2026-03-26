26 марта 2026, 17:26

Муж экс-замминистра энергетики купил Tesla за 10 000 гривен и продал в 82 раза дороже

26 марта 2026, 17:26
иллюстративное фото: из открытых источников
Муж бывшего заместителя министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольги Юхимчук продал за 820 тыс. грн электрокар Tesla Model 3, ранее приобретенный только за 10 тыс. грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Следствие.Инфо".

Как отмечается, за вырученные от продажи деньги Денис Мержук купил более новую модель этого электромобиля.

Сама Юхимчук отметила, что соглашение заключал ее муж, и она лично не была вовлечена в процесс покупки, поэтому "не владеет ни документом, ни деталями договоренностей".

Служба безопасности задокументировала новые факты преступной деятельности главного психиатра Вооруженных Сил Украины. У него обнаружили элитные квартиры, коттедж и премиальное авто.

