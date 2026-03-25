Зеленский провел чистку в СБУ

Как передает RegioNews, об этом говорится в указах главы государства №269/2026 и №270/2026, опубликованных на сайте Офиса президента.

Зеленский назначил на должность руководителя департамента контрразведки Службы безопасности Украины Сергея Гуньковского, а главой департамента военной контрразведки ведомства стал Виктор Заец.

Оба документа утверждены Зеленским 25 марта.

Как сообщалось, Зеленский уволил начальника СБУ в Житомирской области. Речь идет о Владимире Компаниченко.