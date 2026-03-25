Умеров сообщил о мошеннической схеме от его имени

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что в последние дни были зафиксированы попытки коммуникации от его имени по неизвестным номерам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на его заявление в телеграмме.

"Неустановленные лица представляются моим именем и обращаются к международным партнерам, дипломатическому корпусу, коллегам с разными запросами, пытаясь получить информацию. Эти сообщения не имеют никакого отношения ко мне или официальной деятельности. Призываю всех соблюдать информационную гигиену и проверять источники коммуникации", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце февраля секретарь СНБО Украины Рустем Умеров встречался в Швейцарии со спецпосланниками президента США Стивеном Виткоффом и Джерадом Кушнером.