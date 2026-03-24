Зеленский поручил подготовить план работы ВР, если война продлится еще три года – СМИ

Фото: АР

Президент Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы фракции "Слуга народа" Андрею Мотовиловцу подготовить план работы парламента в условиях, если Украине придется воевать еще несколько лет

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники, сообщает RegioNews.

Отмечается, что во фракции сейчас обсуждают условия, при которых парламент мог эффективно функционировать в долгосрочной перспективе.

"Мы понимаем, что переговоры в трехстороннем формате, скорее всего, будут поставлены на паузу, потому что ни одна из сторон не готова идти на уступки. Поэтому нужно готовить план существования нынешнего парламента еще в течение одного, двух, трех лет. Занимается этим Андрей Мотовиловец. Он не ограничен временными рамками, но активно пишет план", – рассказал один из глаз.

Во власти также работают над налаживанием взаимодействия между разными центрами влияния – правительством и Офисом Президента.

Один из представителей команды Зеленского отметил, что после увольнения с ОП Андрея Ермака сотрудничество парламента и Офиса Президента стало более конструктивным: "стало меньше интриг – больше работы".

Напомним, по данным опроса КМИС, за последние два месяца в Украине снизилась доля граждан, готовых терпеть войну столько, сколько будет необходимо. По состоянию на начало марта таких 54%. Это на 11% меньше, чем в январе.

