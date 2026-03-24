24 марта 2026, 10:40

Зеленский поручил подготовить план работы ВР, если война продлится еще три года – СМИ

24 марта 2026, 10:40
Фото: АР
Президент Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы фракции "Слуга народа" Андрею Мотовиловцу подготовить план работы парламента в условиях, если Украине придется воевать еще несколько лет

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники, сообщает RegioNews.

Отмечается, что во фракции сейчас обсуждают условия, при которых парламент мог эффективно функционировать в долгосрочной перспективе.

"Мы понимаем, что переговоры в трехстороннем формате, скорее всего, будут поставлены на паузу, потому что ни одна из сторон не готова идти на уступки. Поэтому нужно готовить план существования нынешнего парламента еще в течение одного, двух, трех лет. Занимается этим Андрей Мотовиловец. Он не ограничен временными рамками, но активно пишет план", – рассказал один из глаз.

Во власти также работают над налаживанием взаимодействия между разными центрами влияния – правительством и Офисом Президента.

Один из представителей команды Зеленского отметил, что после увольнения с ОП Андрея Ермака сотрудничество парламента и Офиса Президента стало более конструктивным: "стало меньше интриг – больше работы".

Напомним, по данным опроса КМИС, за последние два месяца в Украине снизилась доля граждан, готовых терпеть войну столько, сколько будет необходимо. По состоянию на начало марта таких 54%. Это на 11% меньше, чем в январе.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

Украина война политика ВР план Слуга народа парламент
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
