Чоловік ексзаступниці міністра енергетики купив Tesla за 10 000 гривень і продав у 82 рази дорожче
Чоловік колишньої заступниці міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольги Юхимчук продав за 820 тис. грн електрокар Tesla Model 3, яку раніше придбав лише за 10 тис. грн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Слідство.Інфо".
Як зазначається, за виручені від продажу гроші Денис Мержук купив новішу модель цього електромобіля.
Сама Юхимчук зазначила, що угоду укладав її чоловік, і вона особисто не була залучена до процесу купівлі, тож "не володіє ані документом, ані деталями домовленостей".
Як повідомлялось, Служба безпеки задокументувала нові факти злочинної діяльності головного психіатра Збройних Сил України. У нього виявили елітні квартири, котедж та преміальне авто.
25 березня 2026, 20:59Зеленський провів чистку в СБУ
25 березня 2026, 18:15Зеленський доручив підготувати план роботи ВР, якщо війна триватиме ще три роки – ЗМІ
24 березня 2026, 10:40
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
У Києві жінка купувала діагноз для сина-ухилянта
26 березня 2026, 18:25Українські військові уразили на Луганщині російський ЗРК вартістю 25 мільйонів доларів
26 березня 2026, 18:10Харків почали атакувати нові російські безпілотники
26 березня 2026, 17:57Водій заснув: на Дніпропетровщині рейсовий мікроавтобус влетів у стовп
26 березня 2026, 17:35У Києві чоловік через ревнощі вирішив вбити "суперника"
26 березня 2026, 17:15Буданов увірвався в трійку лідерів політичних вподобань українців – Гринів
26 березня 2026, 16:56У Чорному морі атакували танкер РФ
26 березня 2026, 16:48Cтарості села, який застрелив колегу на Миколаївщині, змінили запобіжний захід
26 березня 2026, 16:06На Прикарпатті провели перший турнір з парахокею для ветеранів
26 березня 2026, 15:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
