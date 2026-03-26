Чоловік ексзаступниці міністра енергетики купив Tesla за 10 000 гривень і продав у 82 рази дорожче

Чоловік колишньої заступниці міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольги Юхимчук продав за 820 тис. грн електрокар Tesla Model 3, яку раніше придбав лише за 10 тис. грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Слідство.Інфо".

Як зазначається, за виручені від продажу гроші Денис Мержук купив новішу модель цього електромобіля.

Сама Юхимчук зазначила, що угоду укладав її чоловік, і вона особисто не була залучена до процесу купівлі, тож "не володіє ані документом, ані деталями домовленостей".

