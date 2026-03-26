26 марта 2026, 12:57

Минобороны Украины "тролит" Баскова в Threads: благодарят за миллионные "донаты"

26 марта 2026, 12:57
Иллюстративное фото: из открытых источников
SMM-менеджеры Министерства обороны удивили сеть неожиданным комментарием под публикацией российского певца-путиниста Баскова

Об этом сообщает Телеканал D1 со ссылкой на сообщения в социальных сетях, передает RegioNews.

Артиста "поблагодарили" за якобы миллионные донаты в поддержку ВСУ и предоставление координат стратегически важных объектов России, которые украинские военные "удачно отработали".

Комментарий Минобороны мгновенно стал вирусным.

В сообщении также упомянули о прежнем звании Баскова Народного артиста Украины, добавив, что "награда ждет его".

Реакция певца была быстрой – через 4 минуты после того, как комментарий набрал более 100 предпочтений, публикацию удалили. Однако скриншоты уже активно распространяются по сети.

Напомним, в начале февраля гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский назвал женщину шлюхой после того, как она раскритиковала расходы компании на обновление логотипа – 600 млн грн.

25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
