Минобороны Украины "тролит" Баскова в Threads: благодарят за миллионные "донаты"
SMM-менеджеры Министерства обороны удивили сеть неожиданным комментарием под публикацией российского певца-путиниста Баскова
Артиста "поблагодарили" за якобы миллионные донаты в поддержку ВСУ и предоставление координат стратегически важных объектов России, которые украинские военные "удачно отработали".
Комментарий Минобороны мгновенно стал вирусным.
В сообщении также упомянули о прежнем звании Баскова Народного артиста Украины, добавив, что "награда ждет его".
Реакция певца была быстрой – через 4 минуты после того, как комментарий набрал более 100 предпочтений, публикацию удалили. Однако скриншоты уже активно распространяются по сети.
Напомним, в начале февраля гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский назвал женщину шлюхой после того, как она раскритиковала расходы компании на обновление логотипа – 600 млн грн.