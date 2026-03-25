Блекаут на ТОТ Запорожской области: оккупанты оставили населенные пункты без света

Фото: Telegram/Андрющенко Time

На рассвете среды, 25 марта, вся временно оккупированная территория Запорожской области оказалась без электроснабжения

Об этом пишет "Справжнє" со ссылкой на директора ОО "Центр изучения оккупации" Петра Андрющенко.

По его словам, свет исчез во всех временно захваченных городах и селах региона, в частности, в Мелитополе.

Как сообщает "РИА Юг", вместе с электричеством часто прекращается подача воды.

Местные жители предполагают, что оккупанты перераспределяют электроэнергию в пользу военных объектов РФ.

Напомним, в ряде городов оккупированной Луганщины военные регулярно проводят встречи с учениками 11 классов, во время которых рассказывают о якобы "преимуществе" службы в армии России. Старшеклассникам навязывают только два пути: подписание контракта или поступление в российский военный вуз.