25 марта 2026, 13:22

Украина будет судить херсонского коллаборациониста Сальдо за кражу зерна

Фото: пропагандистский телеканал "Таврия"
В суд направили обвинительный акт в отношении Владимира Сальдо – одного из ключевых коллаборантов на временно оккупированной части Херсонщины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, после захвата региона он добровольно возглавил оккупационную администрацию и установил полный контроль над аграрным сектором. В 2022 году под его руководством была развернута системная схема принудительного изъятия сельскохозяйственной продукции.

У фермеров отбирали зерно и другие ресурсы, а предприятия выехавших или отказавшихся сотрудничать с оккупантами захватывали вместе с имуществом и инфраструктурой, в частности зерновыми терминалами.

По оценкам следствия, таким образом незаконно присвоили продукции более чем на 5,3 млрд грн.

Далее организовали масштабный вывоз: зерно транспортировали автомобильным и железнодорожным транспортом в порты во временно оккупированном Крыму и в Россию. Оттуда продукцию морем экспортировали за границу под видом русского происхождения. Основными направлениями сбыта стали Сирия, Египет, Турция и Ливан.

Девять человек, которые обеспечивали функционирование этой схемы и выполняли решения оккупационных властей, уже предстали перед судом. Им инкриминировано нарушение норм международного гуманитарного права, в частности, положений Женевской конвенции 1949 года, а также законов и обычаев войны.

Ранее сообщалось, что Фонд госимущества Украины продал через аукцион жилье российского коллаборанта Владимира Сальдо.

Напомним, сотрудники Службы безопасности задержали в Херсоне депутата местного областного совета, который сотрудничал с россиянами в период оккупации города. Во время освобождения общины чиновник сбежал за границу, но позже вернулся в Украину. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Украина РФ оккупация зерно порт Херсон коллаборант Сальдо Владимир
