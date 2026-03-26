26 березня 2026, 12:57

Міноборони України "тролить" Баскова у Threads: дякують за мільйонні "донати"

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
SMM-менеджери Міністерства оборони здивували мережу несподіваним коментарем під публікацією російського співака-путініста Баскова

Про це повідомляє Телеканал D1 із посиланням на дописи у соціальних мережах, передає RegioNews.

Артисту "подякували" за нібито мільйонні донати на підтримку ЗСУ та надання координат стратегічно важливих об’єктів рф, які українські військові "вдало відпрацювали".

Коментар Міноборони миттєво став вірусним.

У повідомленні також згадали про колишнє звання Баскова Народного артиста України, додавши, що "нагорода чекає на нього".

Реакція співака була швидкою – через 4 хвилини після того, як коментар набрав понад 100 вподобань, публікацію видалили. Проте скриншоти вже активно поширюються мережею.

Нагадаємо, на початку лютого гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський назвав жінку повією після того, як вона розкритикувала витрати компанії на оновлення логотипу – 600 млн грн.

Україна РФ Міноборони SMM-менеджери соцмережі Басков донат ЗСУ
