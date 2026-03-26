26 марта 2026, 08:47

Силы ПВО обезвредили 130 из 153 беспилотников, которыми РФ атаковала Украину

Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 26 марта враг атаковал Украину 153 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 130 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на пяти локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

атака на Украину 26 марта 2026 года

Напомним, ночью 26 марта российские войска ударили по Одесской области. В результате атаки повреждена портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
атака на Украину 26 марта 2026 года
