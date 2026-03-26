26 марта 2026, 07:58

Массированные обстрелы Сумщины: значительные разрушения инфраструктуры, есть раненые

Фото: полиция
За сутки российские войска совершили 50 обстрелов 42 населенных пунктов Сумской области. Под огнем оказались громады Сумского, Шосткинского, Конотопского и Ахтырского районов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Верхнесыворотской громаде Сумского района российский дрон попал в грузовик – травмирован 47-летний мужчина. Также в районе повреждены частные дома, админздания, предприятия, транспорт и энергообъекты.

В Великописаревской громаде на Ахтырщине из-за удара беспилотника пострадали два человека: 60-летний мужчина и 45-летняя женщина. Повреждены частные дома и машины.

В Шосткинском районе повреждения получила инфраструктура, частные дома и автомобили.

В Конотопском районе разрушен дом культуры, поврежден жилой сектор.

Правоохранители документируют последствия вражеских обстрелов.

Напомним, ночью 26 марта российские войска ударили по Измаильскому району Одесской области. Попали по портовой и энергетической инфраструктуре.

