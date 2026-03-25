25 березня 2026, 14:21

Міністр оборони провів закриту зустріч із штурмовиками та піхотинцями

25 березня 2026, 14:21
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Міноборони спільно з військовими працює над тим, щоб масштабувати російські втрати та посилити наші фронтові позиції

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Провів закриту зустріч зі штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів, які щодня тримають фронт й особисто виконують украй складні завдання. Сержанти й солдати працюють на Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках", – написав він.

За словами Федорова, обговорили реальну ситуацію на фронті та зафіксували проблемні питання: тривалість перебування на позиціях, складність заходів і виходів, ускладнену логістику під постійними атаками дронів, дефіцит людей, якість підготовки військовослужбовців, забезпечення дронами й необхідною технікою, моральний стан та звʼязок на передовій.

"Разом провели краштест рішень, які готує команда Міноборони для армії. Зокрема, ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців", – додав міністр.

Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що у Збройних силах України впроваджуватимуть вертикаль цифрових офіцерів, які будуть провідниками інновацій і змін. У зв’язку із цим у кожній бригаді буде цифровий офіцер.

25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
