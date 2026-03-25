Міністр оборони провів закриту зустріч із штурмовиками та піхотинцями

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Міноборони спільно з військовими працює над тим, щоб масштабувати російські втрати та посилити наші фронтові позиції

про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

"Провів закриту зустріч зі штурмовиками та піхотинцями з 13 підрозділів, які щодня тримають фронт й особисто виконують украй складні завдання. Сержанти й солдати працюють на Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках", – написав він.

За словами Федорова, обговорили реальну ситуацію на фронті та зафіксували проблемні питання: тривалість перебування на позиціях, складність заходів і виходів, ускладнену логістику під постійними атаками дронів, дефіцит людей, якість підготовки військовослужбовців, забезпечення дронами й необхідною технікою, моральний стан та звʼязок на передовій.

"Разом провели краштест рішень, які готує команда Міноборони для армії. Зокрема, ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців", – додав міністр.

Раніше міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що у Збройних силах України впроваджуватимуть вертикаль цифрових офіцерів, які будуть провідниками інновацій і змін. У зв’язку із цим у кожній бригаді буде цифровий офіцер.