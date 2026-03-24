У ніч на 24 березня ворог завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 426 засобів повітряного нападу:

7 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

18 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет Іскандер-К;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69/31;

392 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів, близько 250 із них – "шахеди".

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 390 цілей – 25 ракет та 365 безпілотників різних типів:

18 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет Іскандер-К;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

365 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 10 локаціях.

Інформація щодо трьох ворожих ракет ще уточнюється.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, в ніч на 24 березня РФ завдала масованого комбінованого удару по Запоріжжю безпілотниками та ракетами. Одна людина загинула – 32-річний чоловік. Кількість поранених зросла до дев'яти.