В Україні дорожчають огірки: як тепер зросла ціна

В Україні на тлі обмеженої пропозиції подорожчав огірок. Зокрема, ще однією причиною називають похолодання

Про це повідомляє "АгроБізнес".

Станом на 21 березня огірок відвантажують по 135-175 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з минулим тижнем, це в середньому на 10% дорожче.

Причиною подорожчання називають обмеження пропозиції, адже вибірка огірків у місцевих теплицях різко знизилася. Це пов'язано, зокрема, з тим, що з початку цього тижня в Україні істотно похолодало та переважала похмура погода, що призвело до зменшення врожайності.

"Водночас постачання огірків із Туреччини скоротилися до мінімуму через сезонний фактор, що також дає змогу місцевим виробникам підвищувати ціни за умов активного попиту", - кажуть аналітики.

Якщо ж порівнювати з минулим роком, то ціна на огірки зараз вище на 34%.

Нагадаємо, що також кілограм ріпчастої цибулі "додав" у вартості з 5 – 7 до 6 – 8 гривень. Огірки дорожчають вже другий тиждень поспіль: на цей раз ціна зросла зі 130-180 до 135-180 гривень за кілограм