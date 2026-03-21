В Украине ожидают подорожание курятины

Фото: из открытых источников

В Украине традиционно перед Пасхой дорожает курица. На цены влияет сезонный спрос, а также существенное удорожание себестоимости производства в течение холодного сезона

Об этом сообщает Агро-Бизнес, передает RegioNews.

По словам исполнительного директора ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергея Карпенко, увеличение себестоимости производства будет толкать производителей к повышению цен. Особенно это касается отключений электроэнергии, которые влияют на всю цепочку снабжения.

"Цены реализации снижаются уже 4 месяца подряд и сейчас находятся на уровне начала прошлого года. Поскольку за это время себестоимость выросла, а цены снизились, производители работают в убыток, поэтому дальнейшее снижение цен приведет к уменьшению производства и закрытию небольших игроков рынка", - добавил эксперт.

Следует отметить, что сейчас в Украине килограмм куриного филе стоит в среднем 233 гривны. В конце прошлого года стоимость куриного филе составила 239,4 гривны за килограмм.

Напомним, на украинском розничном рынке фиксируют удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.