21 марта 2026, 00:55

В Украине ожидают подорожание курятины

Фото: из открытых источников
В Украине традиционно перед Пасхой дорожает курица. На цены влияет сезонный спрос, а также существенное удорожание себестоимости производства в течение холодного сезона

Об этом сообщает Агро-Бизнес, передает RegioNews.

По словам исполнительного директора ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергея Карпенко, увеличение себестоимости производства будет толкать производителей к повышению цен. Особенно это касается отключений электроэнергии, которые влияют на всю цепочку снабжения.

"Цены реализации снижаются уже 4 месяца подряд и сейчас находятся на уровне начала прошлого года. Поскольку за это время себестоимость выросла, а цены снизились, производители работают в убыток, поэтому дальнейшее снижение цен приведет к уменьшению производства и закрытию небольших игроков рынка", - добавил эксперт.

Следует отметить, что сейчас в Украине килограмм куриного филе стоит в среднем 233 гривны. В конце прошлого года стоимость куриного филе составила 239,4 гривны за килограмм.

Напомним, на украинском розничном рынке фиксируют удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Цены на морковь снова рухнули: сколько теперь стоит базовый овощ
20 марта 2026, 00:55
В Украине значительно подорожали продукты: как изменились ценники
19 марта 2026, 23:55
В Украине цена на яйца выросла на треть: какие ценники в супермаркетах
18 марта 2026, 23:55
Все новости »
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
В Украине ощутимо подорожали помидоры: какая теперь цена за килограмм
21 марта 2026, 00:30
Удорожание топлива в Украине: какие цены на бензин сейчас
20 марта 2026, 23:55
В Черниговской области псевдобанкиры обчистили счет женщины
20 марта 2026, 23:15
В Днепре мужчина жил под другим именем
20 марта 2026, 22:55
В Днепропетровской области мужчина работал на россиян, чтобы заработать на наркотики
20 марта 2026, 22:40
В Днепропетровской области судью разоблачили на взятке за закрытие дела
20 марта 2026, 22:20
На Прикарпатье мужчина убил знакомого и поджег дом
20 марта 2026, 22:00
В Киеве работники ТЦК избили ветерана и бывшего политзаключенного
20 марта 2026, 21:57
В Киеве директор КП продавал "вакансии с бронированием"
20 марта 2026, 21:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
