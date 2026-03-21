В Украине ощутимо подорожали помидоры: какая теперь цена за килограмм

Фото: из открытых источников

В Украине фиксируется дефицит тепличных помидоров. В результате этого стоимость на популярный овощ начала расти

Об этом сообщает Агро-Бизнес, передает RegioNews.

Основной причиной удорожания называют сокращением объемов поставок импортных томатов в Украину, в частности из Турции, из-за уменьшения отгрузок из этой страны.

На 20 марта в Украине помидоры предлагают по 120-140 гривен за килограмм. Если сравнивать с концом прошлого года, стоимость выросла на 10%.

Участники рынка говорят о том, что в ближайшее время в Украине увеличатся поставки томатов из Турции. Благодаря этому можно будет стабилизировать цены. Следует добавить, что импортные помидоры, если сравнивать с прошлым годом, сейчас в Украине продаются на 45% дороже.

Напомним, на украинском розничном рынке фиксируют удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.