Після смерті Філарета УПЦ КП обрала нового патріарха: що відомо

Наступного дня після смерті патріарха Філарета, 21 березня, сім архієреїв Української православної церкви Київського патріархату оголосили про обрання новим патріархом архієпископа Сумського Никодима

Про це йдеться у відео і заяві, поширеній архієпископом, передає RegioNews.

Як зазначається в Акті про обрання, засідання Архієрейського собору відбувалися ввечері 20 березня та вранці 21 березня. У голосуванні взяли участь семеро з восьми архієреїв УПЦ КП, які перебувають в Україні та за кордоном.

Кандидатуру Никодима підтримали одноголосно, проте архієпископ Білоцерківський Андрій відмовився від участі у процесі, заявивши про порушення регламенту та статуту церкви.

Після обрання архієпископ Никодим поширив спільну заяву архієреїв УПЦ КП. У ній вони заявили, що керівництво ПЦУ нібито силовим методом забрало тіло патріарха Філарета з лікарні та перевезло його до Михайлівського собору для відспівування, а архієреїв, які хотіли провести засідання Архієрейського собору у Володимирському соборі, нібито просили залишити храм та погрожували застосуванням силових заходів.

Архієреї також підтвердили намір зберегти УПЦ КП як незалежну духовну інституцію без приєднання до інших церковних структур.

Нагадаємо, в неділю, 22 березня, Україна проводжає в останню земну дорогу почесного Патріарха Філарета. Завершення чину відспівування відбудеться у Володимирському кафедральному соборі.

21 березня Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії прощання з Філаретом.

Як відомо, Патріарх помер 20 березня на 98-му році життя. На початку березня його госпіталізували через різке погіршення стану здоров’я.