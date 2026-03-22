22 березня 2026, 12:33

Після смерті Філарета УПЦ КП обрала нового патріарха: що відомо

Архієпископ Сумський Никодим. Фото: Facebook
Наступного дня після смерті патріарха Філарета, 21 березня, сім архієреїв Української православної церкви Київського патріархату оголосили про обрання новим патріархом архієпископа Сумського Никодима

Про це йдеться у відео і заяві, поширеній архієпископом, передає RegioNews.

Як зазначається в Акті про обрання, засідання Архієрейського собору відбувалися ввечері 20 березня та вранці 21 березня. У голосуванні взяли участь семеро з восьми архієреїв УПЦ КП, які перебувають в Україні та за кордоном.

Кандидатуру Никодима підтримали одноголосно, проте архієпископ Білоцерківський Андрій відмовився від участі у процесі, заявивши про порушення регламенту та статуту церкви.

Після обрання архієпископ Никодим поширив спільну заяву архієреїв УПЦ КП. У ній вони заявили, що керівництво ПЦУ нібито силовим методом забрало тіло патріарха Філарета з лікарні та перевезло його до Михайлівського собору для відспівування, а архієреїв, які хотіли провести засідання Архієрейського собору у Володимирському соборі, нібито просили залишити храм та погрожували застосуванням силових заходів.

Архієреї також підтвердили намір зберегти УПЦ КП як незалежну духовну інституцію без приєднання до інших церковних структур.

Нагадаємо, в неділю, 22 березня, Україна проводжає в останню земну дорогу почесного Патріарха Філарета. Завершення чину відспівування відбудеться у Володимирському кафедральному соборі.

21 березня Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії прощання з Філаретом.

Як відомо, Патріарх помер 20 березня на 98-му році життя. На початку березня його госпіталізували через різке погіршення стану здоров’я.

У Михайлівському соборі прощаються із Патріархом Філаретом
21 березня 2026, 13:24
На 98-му році життя помер Патріарх Філарет
20 березня 2026, 13:01
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
