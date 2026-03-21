21 березня 2026, 00:30

В Україні відчутно подорожчали помідори: яка тепер ціна за кілограм

21 березня 2026, 00:30
В Україні фіксують дефіцит тепличних помідорів. Внаслідок цього вартість на популярний овоч почала зростати

Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.

Основною причиною подорожчання називають скороченням обсягів постачання імпортних томатів до України, зокрема з Туреччини, через зменшення відвантажень із цієї країни.

Станом на 20 березня в Україні помідори пропонують по 120-140 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з кінцем минулого року, вартість зросла на 10%.

Учасники ринку говорять про те, що найближчим часом в Україні збільшаться постачання томатів із Туреччини. Завдяки цьому можна буде стабілізувати ціни. Варто додати, що імпортні помідори, якщо порівнювати з минулим роком, зараз в Україні продаються на 45% дорожче.

Нагадаємо, на українському роздрібному ринку фіксують подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

