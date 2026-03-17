17 березня 2026, 15:22

В Індії затримали шістьох українців: що кажуть в МЗС

17 березня 2026, 15:22
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Індійські ЗМІ повідомили про затримання шістьох громадян України на території Республіки Індія за підозрою у підготовці терактів

Про це повідомила "Українська правда" із посиланням на коментар МЗС, передає RegioNews.

У відомстві зазначають, що наразі відсутні будь-які підтверджені факти причетності зазначених громадян до протиправної діяльності.

За даними МЗС, 13 березня українців затримали за попередньою інформацією через несанкціоноване перебування у штаті Мізорам, де відвідування іноземцями потребує спеціального дозволу, та можливий незаконний перетин державного кордону між Індією та М’янмою.

Наразі компетентні органи Індії проводять слідчі дії.

МЗС України підкреслює, що деякі публікації, зокрема в індійських та російських ЗМІ, містять маніпулятивні твердження і безпідставно звинувачують громадян України.

Дипломати повідомили, що 16 березня відбулося судове засідання, на яке прибули і співробітники посольства України в Республіці Індія, однак їм не надали можливості безпосереднього спілкування із затриманими.

За результатами засідання суд ухвалив рішення про продовження тримання під вартою до 27 березня.

Деталі справи не розголошуються в інтересах слідства. Українські громадяни отримують правову допомогу та адвокатський захист за сприяння консульства України в Індії.

Раніше видання The Indian Express повідомило, що Національне слідче агентство Індії (NIA) заарештувало сімох іноземців – шістьох українців та одного громадянина США за підозрою у змові з метою здійснення терористичної діяльності.

Нагадаємо, влітку 2025 року в Польщі затримали громадянина України. Його звинувачували в роботі на російські спецслужби. Йдеться про ворожі написи, а також спроби знищення чи нанесення образливих малюнків на пам’ятниках, які принижують гідність поляків.

Загибель Комарова на Балі: поліція прояснила роль його дівчини
13 березня 2026, 07:38
Всі новини »
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
У Німеччині жорстоко вбили 19-річну українку
17 березня 2026, 18:42
У Миколаєві чоловік вдарив ножем працівника ТЦК і поліцейського
17 березня 2026, 18:13
У Полтаві прикордонник на смерть збив жінку на пішохідному переході
17 березня 2026, 17:35
На Львівщині викрили подружжя аферистів, які заробили понад мільйон на родичах військових
17 березня 2026, 17:15
На Тернопільщині вибухотехніки знешкодили бойову частину "шахеда"
17 березня 2026, 16:59
"І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже": на Рівненщині нагородили талановиту молодь
17 березня 2026, 16:45
Двоє жителів Одещини наловили риби на 2,4 млн грн
17 березня 2026, 16:36
На Рівненщині судитимуть лікарку, через яку помер чоловік
17 березня 2026, 16:30
На Закарпатті затримали 40-річного львів’янина, який продавав маршрути для втечі з України
17 березня 2026, 16:09
Українські прикордонники знищили позиції та засоби зв'язку ворога на Харківщині
17 березня 2026, 15:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
