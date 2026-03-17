В Індії затримали шістьох українців: що кажуть в МЗС

Індійські ЗМІ повідомили про затримання шістьох громадян України на території Республіки Індія за підозрою у підготовці терактів

Про це повідомила "Українська правда" із посиланням на коментар МЗС.

У відомстві зазначають, що наразі відсутні будь-які підтверджені факти причетності зазначених громадян до протиправної діяльності.

За даними МЗС, 13 березня українців затримали за попередньою інформацією через несанкціоноване перебування у штаті Мізорам, де відвідування іноземцями потребує спеціального дозволу, та можливий незаконний перетин державного кордону між Індією та М’янмою.

Наразі компетентні органи Індії проводять слідчі дії.

МЗС України підкреслює, що деякі публікації, зокрема в індійських та російських ЗМІ, містять маніпулятивні твердження і безпідставно звинувачують громадян України.

Дипломати повідомили, що 16 березня відбулося судове засідання, на яке прибули і співробітники посольства України в Республіці Індія, однак їм не надали можливості безпосереднього спілкування із затриманими.

За результатами засідання суд ухвалив рішення про продовження тримання під вартою до 27 березня.

Деталі справи не розголошуються в інтересах слідства. Українські громадяни отримують правову допомогу та адвокатський захист за сприяння консульства України в Індії.

Раніше видання The Indian Express повідомило, що Національне слідче агентство Індії (NIA) заарештувало сімох іноземців – шістьох українців та одного громадянина США за підозрою у змові з метою здійснення терористичної діяльності.

