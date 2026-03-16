Отключение света 17 марта: актуальные графики для всех областей
Во вторник, 17 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
Как отмечается, причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – отмечают в компании.
Напомним, Министерства экономики и Министерства энергетики подготовят программу поддержки для людей, испытывающих давление из-за роста цен на топливо. Об этом заявил Владимир Зеленский.