Відключення світла 17 березня: актуальні графіки для всіх областей

У вівторок, 17 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначається, причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – зазначають в компанії.

Нагадаємо, Міністерства економіки та Міністерства енергетики підготують програму підтримки для людей, які відчувають тиск через зростання цін на пальне. Про це заявив Володимир Зеленський.