16 марта 2026, 18:30

В СБУ подтвердили задержание топ-чиновников

16 марта 2026, 18:30
Фото: СБУ
В СБУ подтвердили задержание посредника и двух заместителей начальников областных управлений СБУ. Они наладят противоправную схему в Ровенской области

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, организаторы схемы использовали посредника как доверенное лицо. Они потребовали 620 тысяч долларов США от руководителя компании-монополиста в сфере янтарного бизнеса. За эту сумму чиновники обещали бизнесмену закрытие уголовного производства, открытое в отношении его компании.

Оба организатора и их сообщник задержан "на горячем" во время передачи более 270 тысяч долларов США. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Им может грозить до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее блогер Игорь Лаченков говорил о том, что среди задержанных Олег Токарчук - заместитель начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, а также Игорь Брика - заместитель начальника УСБУ в Ровенской области, Андрей Авдиевский - посредник и "кассир" схемы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
задержание СБУ Ровенская область
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
