В СБУ подтвердили задержание топ-чиновников

В СБУ подтвердили задержание посредника и двух заместителей начальников областных управлений СБУ. Они наладят противоправную схему в Ровенской области

Как выяснили правоохранители, организаторы схемы использовали посредника как доверенное лицо. Они потребовали 620 тысяч долларов США от руководителя компании-монополиста в сфере янтарного бизнеса. За эту сумму чиновники обещали бизнесмену закрытие уголовного производства, открытое в отношении его компании.

Оба организатора и их сообщник задержан "на горячем" во время передачи более 270 тысяч долларов США. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Им может грозить до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее блогер Игорь Лаченков говорил о том, что среди задержанных Олег Токарчук - заместитель начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, а также Игорь Брика - заместитель начальника УСБУ в Ровенской области, Андрей Авдиевский - посредник и "кассир" схемы.