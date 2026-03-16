У СБУ підтвердили затримання топ-посадовців

У СБУ підтвердили затримання посередника та двох заступників начальників обласних управлінь СБУ. Вони налагодити протиправну схему в Рівненській області

Як з'ясували правоохоронці, організатори схеми використовували посередника як довірену особу. Вони вимагали 620 тисяч доларів США від керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу. За цю суму посадовці обіцяли бізнесмену закриття кримінального провадження, яке було відкрите щодо його компанії.

Обох організаторів та їхнього спільника затримали "на гарячому" під час передачі понад 270 тисяч доларів США. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру. Їм може загрожувати до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше блогер Ігор Лаченков говорив про те, що серед затриманих Олег Токарчук — заступник начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, а також Ігор Бріка — заступник начальника УСБУ в Рівненській області, Андрій Авдієвський — посередник та "касир" схеми.