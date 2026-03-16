16 марта 2026, 17:30

Громкие задержания в СБУ: чиновников схватили на взятках

Фото: из открытых источников
В Киевской и Ровенской области задержаны заместители начальника СБУ. Появились первые детали

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Депутат со ссылкой на собственные источники сообщил, что задержан заместитель начальника СБУ в Ровенской области полковник И. Брик во время получения взятки. Речь идет о сумме в размере 620 тысяч долларов. Согласно источникам депутата, речь идет о получении разрешительных документов, связанных с добычей янтаря.

Также со ссылкой на источники Алексей Гончаренко сообщил о задержании заместителя начальника СБУ в Киевской области. Речь идет о получении взятки в размере 60 тысяч долларов.

"По данным моих источников, это была взятка за закрытие уголовного производства", - пишет депутат.

Впоследствии блогер Игорь Лаченков сообщил детали о задержании в Ровенской области. По его данным, в списке задержанных:

Олег Токарчук – заместитель начальника ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
Игорь Брика – заместитель начальника УСБУ в Ровенской области.
Андрей Авдиевский – посредник и "кассир" схемы.

Что касается денег, то за закрытие уголовного дела против группы компаний "Амбер Гальбин" требовали 620 тысяч гривен, а ежедневная "дань" с каждой работающей помпы за спокойную работу составляет 400 долларов в сутки.

Напомним, антикоррупционные органы направили в суд обвинительный акт против двух бывших чиновников "Укрзализныцы" и еще двух лиц, разоблаченных на хищении средств при закупке трансформаторов. Из-за этой схемы в 2022-2024 годах "Укрзализныця" понесла убытки почти на 95 млн грн.

СБУ задержала дезертира, корректировавшего российские атаки по Днепру
16 марта 2026, 11:27
СБУ задержала работника НАБУ возле Сум: что говорят в спецслужбе
16 марта 2026, 07:39
В Киеве задержали дельца, который за $10 тысяч оформил выезд за границу под видом священнослужителя
13 марта 2026, 13:51
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
