Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Депутат со ссылкой на собственные источники сообщил, что задержан заместитель начальника СБУ в Ровенской области полковник И. Брик во время получения взятки. Речь идет о сумме в размере 620 тысяч долларов. Согласно источникам депутата, речь идет о получении разрешительных документов, связанных с добычей янтаря.

Также со ссылкой на источники Алексей Гончаренко сообщил о задержании заместителя начальника СБУ в Киевской области. Речь идет о получении взятки в размере 60 тысяч долларов.

"По данным моих источников, это была взятка за закрытие уголовного производства", - пишет депутат.

Впоследствии блогер Игорь Лаченков сообщил детали о задержании в Ровенской области. По его данным, в списке задержанных:

Олег Токарчук – заместитель начальника ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Игорь Брика – заместитель начальника УСБУ в Ровенской области.

Андрей Авдиевский – посредник и "кассир" схемы.

Что касается денег, то за закрытие уголовного дела против группы компаний "Амбер Гальбин" требовали 620 тысяч гривен, а ежедневная "дань" с каждой работающей помпы за спокойную работу составляет 400 долларов в сутки.

