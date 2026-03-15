РФ атаковала четыре отделения "Укрпочты" в разных областях
В результате авиаударов армии РФ 14 марта были уничтожены или повреждены четыре отделения «Укрпочты» в разных регионах, некоторые сотрудники получили ранения
Как передает RegioNews, об этом заявил гендиректор компании Игорь Смилянский.
По его словам, пострадали отделения в Днепропетровской, Сумской и Киевской областях.
Смелянский добавил, что за поврежденные посылки компания выплатит компенсации, однако большинство отправлений уцелели, поэтому клиенты смогут забрать их впоследствии на другом отделении.
Как сообщалось, в начале марта российские кафиры уничтожили здание главного отделения "Укрпочты" в Краматорске Донецкой области. Фото последствий опубликовал Игорь Смилянский.
