РФ атаковала четыре отделения "Укрпочты" в разных областях

В результате авиаударов армии РФ 14 марта были уничтожены или повреждены четыре отделения «Укрпочты» в разных регионах, некоторые сотрудники получили ранения

Как передает RegioNews, об этом заявил гендиректор компании Игорь Смилянский.

По его словам, пострадали отделения в Днепропетровской, Сумской и Киевской областях.

Смелянский добавил, что за поврежденные посылки компания выплатит компенсации, однако большинство отправлений уцелели, поэтому клиенты смогут забрать их впоследствии на другом отделении.

Как сообщалось, в начале марта российские кафиры уничтожили здание главного отделения "Укрпочты" в Краматорске Донецкой области. Фото последствий опубликовал Игорь Смилянский.