Фото: Харьковская областная прокуратура

В селе Петровка Изюмского района Харьковской области 29 апреля в результате удара российского беспилотника пострадали три человека

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

"29 апреля около 10:50 вооруженные силы РФ произвели обстрел с.Петровка Изюмского района с применением беспилотного летательного аппарата, предварительно - типа "Герань-2". Пострадали двое мужчин и женщина", - говорится в сообщении.

Попадание было зафиксировано по территории частного домовладения. Поврежден жилой дом и автомобиль.

Изюмская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, что в ночь на 29 апреля враг атаковал Украину 171 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 120 из них – "шахеды".