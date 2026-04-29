29 апреля 2026, 16:43

Российский дрон нанес удар по жилому сектору в Изюмском районе, есть пострадавшие

Фото: Харьковская областная прокуратура
В селе Петровка Изюмского района Харьковской области 29 апреля в результате удара российского беспилотника пострадали три человека

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews .

"29 апреля около 10:50 вооруженные силы РФ произвели обстрел с.Петровка Изюмского района с применением беспилотного летательного аппарата, предварительно - типа "Герань-2". Пострадали двое мужчин и женщина", - говорится в сообщении.

Попадание было зафиксировано по территории частного домовладения. Поврежден жилой дом и автомобиль.

Изюмская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, что в ночь на 29 апреля враг атаковал Украину 171 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 120 из них – "шахеды".

Харьковская область обстрел БПЛА дрон пострадавшие
