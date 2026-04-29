29 апреля 2026, 12:41

Сообщал о ТЦК в Telegram: суд вынес приговор мужчине из Полтавщины

Иллюстративное фото: из открытых источников
Зиньковский районный суд Полтавской области вынес приговор мужчине, который в Telegram сообщал о местах нахождения мобильных групп ТЦК и СП

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Как установил суд, обвиняемый работает машинистом насосных установок "Солоховской дожимной компрессорной станции". Весной 2025 года он присоединился к публичному Telegram-чату, насчитывавшему более 275 участников, и в течение мая-августа неоднократно публиковал сообщения о передвижениях и местах пребывания представителей ТЦК и полиции.

В частности, мужчина указывал конкретные локации в пгт Опишня и Полтаве, описывал автомобили мобильных групп, а также сообщал об их работе вблизи автостанции, на выездах из населенного пункта, возле местного лицея и территории областного учреждения по предоставлению психиатрической помощи.

Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период.

Между прокурором и обвиняемым было заключено соглашение о признании виновности. Суд учел, что мужчина ранее не судим, имеет высшее образование, положительно характеризуется и искренне раскаялся. Также сообщается, что добровольно перечислил 20 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Суд утвердил соглашение и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако уволил обвиняемого от его отбывания с испытательным сроком на 1 год.

Кроме того, суд принял конфискацию орудия преступления – мобильного телефона iPhone 16 Pro. SIM-карта возвращена владельцу.

Напомним, в Харьковской области судили предателя, который сдавал оккупантам соседей. Сдал россиянам даже своего дядю и еще одного односельчанина, с которым поссорился. Суд назначил изменнику наказания – заключение на 10 лет.

