Российские оккупанты 29 апреля атаковали Николаев дронами, обесточен один из районов города

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает RegioNews .

"Николаевцы, вследствие вражеской дроновой атаки в части Корабельного района, пока отсутствует электроснабжение. Город функционирует в штатном режиме. Ситуация под контролем", - написал Сенкевич.

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил , что враг атаковал "Шахедом" энергетическую инфраструктуру области.

Имеется отключение части абонентов Николаевского района.

Ведутся работы по восстановлению. По состоянию на сейчас – без пострадавших.

Напомним, что в селе Петровка Изюмского района Харьковской области 29 апреля в результате удара российского беспилотника пострадали три человека.