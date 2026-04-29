Фото: ГСЧС

В Белой Церкви Киевской области чрезвычайники спасли ребенка 2012 года рождения, которого поразило электрическим током на крыше вагона-цистерны вблизи железнодорожной станции

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

После обесточивания опасного участка спасатели сняли пострадавшего с вагона и с помощью ношей транспортировали в карету скорой помощи.

Ребенок находился в сознании, однако получил серьезные ожоги туловища, шеи, лица и ног. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Спасатели отмечают: подниматься на вагоны, цистерны или другие объекты вблизи контактных сетей категорически запрещено.

Напомним, что 18 апреля в Одессе 12-летний парень ударил током на вагоне поезда.