В Днепре мужчина зарезал соседа

В Днепре 24-летний мужчина убил своего соседа. Это произошло из-за конфликта на лестничной площадке

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в декабре 2024 года в Амур-Нижнеднепровском городе. На лестничной площадке между двумя соседями произошла ссора, которая переросла в драку. Во время конфликта подозреваемый схватил нож и нанес удар. От полученных ранений потерпевший скончался.

Теперь мужчина получил приговор. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее на Закарпатье ученик 9 класса лицея в Чопе произвел несколько выстрелов в школе, ранив одноклассника. Правоохранители квалифицировали это как теракт.