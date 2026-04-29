29 апреля 2026, 16:54

БЭБ направило в суд дело по масштабному производству фальсификата в Киевской области

29 апреля 2026, 16:54
Фото: прессслужба БЭБ
Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области направили в суд дело о масштабном производстве алкогольного суррогата

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ, передает RegioNews .

Детективы БЭБ завершили досудебное расследование по факту незаконного производства и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков.

Следствие установило, что злоумышленники арендовали складские помещения, где наладили полный технологический цикл производства контрафакта. Готовую продукцию разливали в пластиковую тару объемом 5 и 10 литров, а также упаковку типа "бег-ин-бокс" и стеклянные бутылки под видом известных мировых брендов.

Реализация суррогата проходила крупными партиями через отлаженные каналы сбыта, интернет-платформы и мессенджеры по всей территории Украины.

В ходе проведения следственных действий изъяты большие объемы этилового спирта и подготовленных смесей для изготовления фальсификата.

Детективы обнаружили значительные партии незаконно изготовленных алкогольных напитков, которые уже были разлиты в тару и подготовлены к сбыту.

Кроме того, изъято оборудование для промышленного производства, множество этикеток известных брендов. Кроме того, изъята черновая бухгалтерия, мобильные телефоны и компьютерная техника, подтверждающие масштабные объемы реализации продукции.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении ч. 2 ст. 28, ч. 1 и 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров). Обвинительный акт был направлен в суд.

