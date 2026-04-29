В поселке Песочин Харьковской области подвыпивший мужчина и ослепленный ревностью сжег жилой дом женщины, с которой находился в отношениях

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

По данным следствия, между мужчиной и женщиной, с которой он находился в отношениях, возник конфликт на почве ревности.

Во время ссоры злоумышленник выражал угрозы физической расправой и поджогом дома. А через день после очередного конфликта и телефонных угроз мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег жилой дом.

В результате пожара жилье было полностью уничтожено.

47-летний мужчина задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет.

