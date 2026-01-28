17:31  28 января
Скандал во Львовской области: бывшего военнопленного не выпустили за границу
16:19  28 января
Чернигов останется без горячей воды
16:06  28 января
Синоптикиня предупредила о сильном морозе в Украине
UA | RU
UA | RU
28 января 2026, 19:00

На фронте погиб Николай Дзяк: врач, ученый и легенда днепровской инди-сцены

28 января 2026, 19:00
Читайте також українською мовою
Фото: Телеграмм/ДС: новости Днепр
Читайте також
українською мовою

Николай Дзяк, объединяя службу в ВСУ и музыкальную деятельность, скончался после ранения на фронте

Об этом сообщают в местных Телеграмм-каналах, передает RegioNews.

В Днепре умер Николай Дзяк, лейтенант медицинской службы ВСУ и музыкант днепровской инди-сцены. Он получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания и не выжил, несмотря на три недели борьбы врачей за его жизнь.

Николай Дзяк во время музыкального выступления

С началом полномасштабного вторжения России Дзяк добровольно пошел на службу в ВСУ, оставив преподавательскую кафедру. Он совмещал военную деятельность с научной работой: был кандидатом наук, преподавателем кафедры гигиены и экологии и автором 37 научных работ.

Николай Дзяк также был солистом групп "Тайна Третьей Планеты" и "Дом Грибоедова". Его музыка и голос оставили заметный след в днепровской инди-сцене и сформировали целое поколение слушателей.

Лейтенант медицинской службы ВСУ скончался после тяжелого ранения на фронте

Мужчине должно было исполниться 41 год в феврале. Смерть Дзяка стала большой потерей для города как в научном, так и в музыкальном сообществе.

Ранее сообщалось, в Донецкой области во время выполнения боевого задания неподалеку от Константиновки погиб боец бригады "Лють" Владислав Симкович - вражеский ударный беспилотник попал в боевую машину, в которой находился 45-летний военнослужащий.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр ВСУ медик музыкальная карьера смерть ранение Герой Украины
Почти 3 тысячи долларов за поступление: в Днепре разоблачили схему в вузе
28 января 2026, 17:35
В Полтавской области из-за газа погибла семья
28 января 2026, 16:45
Смерть курсанта в одесской больнице: медик будет отвечать за халатность и подделку документов
28 января 2026, 13:49
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
На Днепропетровщине автобус протаранил три автомобиля
28 января 2026, 20:35
Нацполиция показала видео после утреннего удара по жилым домам в Запорожье
28 января 2026, 20:18
Эксглава ГПСУ уволен с военной службы "по состоянию здоровья"
28 января 2026, 20:12
На Волыни задержали отца шестерых детей, насиловавших дочь
28 января 2026, 20:05
Жители Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в домах
28 января 2026, 20:01
В Днепре для переселенцев, ветеранов и военных провели акцию по парикмахерским услугам
28 января 2026, 19:50
В Харьковской области будут судить мошенников, которые завладели имуществом умерших на сумму более 6 млн грн
28 января 2026, 19:46
В Хмельнитчине представители власти и общественности обсудили актуальные проблемы ветеранов
28 января 2026, 19:35
В Мукачево пятимесячный ребенок умер после резкого ухудшения состояния: полиция начала расследование
28 января 2026, 19:34
Графики отключений на 29 января: как будут выключать свет в четверг
28 января 2026, 19:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Валерий Чалый
Алексей Гончаренко
Олег Саакян
Все блоги »