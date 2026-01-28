Фото: Телеграмм/ДС: новости Днепр

Николай Дзяк, объединяя службу в ВСУ и музыкальную деятельность, скончался после ранения на фронте

Об этом сообщают в местных Телеграмм-каналах, передает RegioNews.

В Днепре умер Николай Дзяк, лейтенант медицинской службы ВСУ и музыкант днепровской инди-сцены. Он получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания и не выжил, несмотря на три недели борьбы врачей за его жизнь.

Николай Дзяк во время музыкального выступления

С началом полномасштабного вторжения России Дзяк добровольно пошел на службу в ВСУ, оставив преподавательскую кафедру. Он совмещал военную деятельность с научной работой: был кандидатом наук, преподавателем кафедры гигиены и экологии и автором 37 научных работ.

Николай Дзяк также был солистом групп "Тайна Третьей Планеты" и "Дом Грибоедова". Его музыка и голос оставили заметный след в днепровской инди-сцене и сформировали целое поколение слушателей.

Лейтенант медицинской службы ВСУ скончался после тяжелого ранения на фронте

Мужчине должно было исполниться 41 год в феврале. Смерть Дзяка стала большой потерей для города как в научном, так и в музыкальном сообществе.

