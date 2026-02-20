21:39  20 февраля
В Киевской области построят сотни домов для переселенцев
16:11  20 февраля
Во время боевого задания в Сумской области погиб известный украинский спортсмен
15:24  20 февраля
На выходных в Украине ожидается до 16 градусов мороза
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2026, 20:40

Скелетониста Гераскевича "сватали" в "Холостяк", но его сердце уже занято

20 февраля 2026, 20:40
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал о личной жизни и прокомментировал поддержку со стороны любимой после его решения выступать в шлеме памяти с изображениями погибших спортсменов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью спортсмена журналистке Маричке Падалко.

По ее словам, после роста популярности Гераскевича в соцсетях его даже начали в шутку выдвигать на участие в шоу "Холостяк". Впрочем, сердце спортсмена уже занято.

"Девушка есть, сердце занято", – отметил Гераскевич. Говорит, он уже долгое время находится в отношениях с девушкой Анной.

Скелетонист также рассказал, что возлюбленная поддержала его решение не стартовать без шлема памяти, несмотря на то, что из-за этого он упустил возможность соревноваться. По словам спортсмена, его родным было жалко, что так произошло, однако они понимали его принципиальную позицию.

Семья и девушка планировали приехать на финальные заезды, приобрели билеты и арендовали жилье, однако из-за дисквалификации Международного олимпийского комитета эти планы сорвались.

"Мы должны вместе почувствовать вкус финальных заездов Олимпийских игр, я очень надеялся, что с медалью", – поделился спортсмен.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича перед началом соревнований на XXV зимних Олимпийских играх-2026. Причиной такого радикального решения стал "шлем памяти", на котором запечатлены фото погибших в результате войны с РФ украинских спортсменов.

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал такое решение "моментом позора МОК".

Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина спорт поддержка девушка Зимние Олимпийские игры Владислав Гераскевич шлем памяти
Сборная Украины будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026
20 февраля 2026, 16:44
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
В Киевской области построят сотни домов для переселенцев
20 февраля 2026, 21:39
В Одессе разыскивают несовершеннолетнюю девушку
20 февраля 2026, 21:29
В Киеве люди перекрыли дорогу из-за отсутствия света
20 февраля 2026, 21:06
В Донецкой области погиб военнослужащий из Тернопольщины, который летом вернулся из плена
20 февраля 2026, 20:59
На Закарпатье у границы с Румынией задержали троих нарушителей и проводника
20 февраля 2026, 20:03
Завтра свет будут выключать в большинстве регионов Украины
20 февраля 2026, 19:53
На Бали чеченцы похитили сыновей украинских криминальных авторитетов
20 февраля 2026, 19:32
Гендиректор "Укрпочты" Смилянский подал в НАБУ заявление на народного депутата Гончаренко
20 февраля 2026, 18:58
В Словакии на краже круассанов разоблачили жителя Закарпатья, разыскиваемого за переправку мужчин за границу
20 февраля 2026, 18:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Николай Княжицкий
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »