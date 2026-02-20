Скелетониста Гераскевича "сватали" в "Холостяк", но его сердце уже занято

Скриншот с видео

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал о личной жизни и прокомментировал поддержку со стороны любимой после его решения выступать в шлеме памяти с изображениями погибших спортсменов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью спортсмена журналистке Маричке Падалко.

По ее словам, после роста популярности Гераскевича в соцсетях его даже начали в шутку выдвигать на участие в шоу "Холостяк". Впрочем, сердце спортсмена уже занято.

"Девушка есть, сердце занято", – отметил Гераскевич. Говорит, он уже долгое время находится в отношениях с девушкой Анной.

Скелетонист также рассказал, что возлюбленная поддержала его решение не стартовать без шлема памяти, несмотря на то, что из-за этого он упустил возможность соревноваться. По словам спортсмена, его родным было жалко, что так произошло, однако они понимали его принципиальную позицию.

Семья и девушка планировали приехать на финальные заезды, приобрели билеты и арендовали жилье, однако из-за дисквалификации Международного олимпийского комитета эти планы сорвались.

"Мы должны вместе почувствовать вкус финальных заездов Олимпийских игр, я очень надеялся, что с медалью", – поделился спортсмен.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича перед началом соревнований на XXV зимних Олимпийских играх-2026. Причиной такого радикального решения стал "шлем памяти", на котором запечатлены фото погибших в результате войны с РФ украинских спортсменов.

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал такое решение "моментом позора МОК".

Президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы.