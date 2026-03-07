В Киеве неизвестные лица в военной форме похитили человека

иллюстративное фото: из открытых источников

В Соломенском районе столицы лица в военной форме силой затолкали мужчину в авто

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Киев ИНФО".

"Снова упаковали мужчину в Соломенском районе, Ул. Липковского. Люди не отбили. Явно представители без нагрудных камер", – говорится в сообщении.

Вероятно, речь идет о представителях ТЦК и СП, которые "мобилизовали" мужчину с многочисленными нарушениями.

Напомним, в Киеве чиновник Минобороны продавал бронирование от мобилизации. Стоила такая услуга в 10 тысяч долларов США.