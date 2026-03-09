иллюстративное фото: из открытых источников

Антикоррупционные органы направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших чиновников Укрзализныци и еще двух лиц, уличенных на завладении средствами при закупке трансформаторов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ.

По данным детективов, в 2022 году так называемый "бэк-офис" Укрзализныци обеспечил избрание предопределенной компании, подконтрольной гражданину Республики Беларусь, поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости. Кроме того, организовал подготовку и направление в УЗ письмо "Об угрозе государственной безопасности", которое стало основанием для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями. Впрочем, настоящей угрозой стало то, что он не проверил гражданство контролера компании и его связи с РФ, хотя это входило в его должностные обязанности.

Впоследствии победитель через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку закупил трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродал УЗ по завышенной цене.

"В результате реализации схемы на протяжении 2022–2024 гг. Укрзализныця понесла убытки на сумму почти 95 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт против народного депутата Виктора Бондаря, бывшего должностного лица Укрзализныци и еще трех человек за завладение средствами предприятия при закупке кабельно-проводниковой продукции.