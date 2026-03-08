Россияне атаковали Днепропетровщину: пожар в Кривом Роге

Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские войска ночью и утром 8 марта атаковали два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, в Кривом Роге в результате атаки возник пожар. Также зафиксированы повреждения транспортной инфраструктуры.

В Никопольщине под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская общины.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Напомним, 6 марта в Кривом Роге российские дроны-камикадзе ударили по девятиэтажному жилому дому и предприятию инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.