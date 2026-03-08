Россияне атаковали Днепропетровщину: пожар в Кривом Роге
Российские войска ночью и утром 8 марта атаковали два района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
По его словам, в Кривом Роге в результате атаки возник пожар. Также зафиксированы повреждения транспортной инфраструктуры.
В Никопольщине под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская и Мировская общины.
По предварительной информации, люди не пострадали.
Напомним, 6 марта в Кривом Роге российские дроны-камикадзе ударили по девятиэтажному жилому дому и предприятию инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.
До 11 выросло количество погибших в результате удара РФ по ХарьковуВсе новости »
07 марта 2026, 14:477 марта РФ применила против Украины более 500 ракет и БпЛА
07 марта 2026, 09:16РФ атаковала дронами Киевщину, есть повреждения домов
06 марта 2026, 22:07
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
В лесу возле Луцка мужчина пытался совершить самоубийство – его спасли
08 марта 2026, 11:22Живот Орбана vs профессиональная политика: как Киев сам себя подставляет
08 марта 2026, 10:55Беспилотник РФ атаковал пассажирский поезд "Киев-Сумы": что известно
08 марта 2026, 10:29Вражеские БпЛА атаковали промышленное предприятие в Миргородском районе
08 марта 2026, 10:06Россияне ударили по спасателям на Харьковщине: уничтожена пожарная машина
08 марта 2026, 09:46Минус 930 окупантов за сутки: Генштаб обновил потери РФ
08 марта 2026, 09:22В Днепре мужчина ударил ножом работника ТЦК
07 марта 2026, 18:45Меня пугает не враг. Меня пугают ура-патриоты и специалисты по всем вопросам
07 марта 2026, 17:39РФ атаковала автомобиль скорой помощи Николаевской области
07 марта 2026, 17:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине