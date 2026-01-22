19:13  22 января
Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
16:27  22 января
Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
UA | RU
UA | RU
22 января 2026, 20:17

МВД призывает украинцев сделать запасы воды и еды на 3-5 суток

22 января 2026, 20:17
Читайте також українською мовою
Фото: МВД
Читайте також
українською мовою

Специалисты призывают подготовить "чемодан первой необходимости", а также проверить технику и энергообеспечение на случай чрезвычайных ситуаций

Об этом сообщает МВД, передает RegioNews.

Министерство внутренних дел призывает украинцев заранее подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям в сфере энергетики и безопасности. Гражданам рекомендуют сделать запасы воды, продуктов питания и лекарства по меньшей мере на 3–5 суток. Особое внимание советуют уделить домашним питомцам, снабдив их водой и кормом.

МВД также подчеркивает необходимость подготовить "чемодан первой необходимости", куда должны входить документы, теплая одежда, аптечка, средства обогрева и предметы личной гигиены. Рекомендуется проверить техническое состояние автомобиля и наличие достаточного количества топлива, а также подготовить наличные средства для экстренных нужд.

Кроме того, специалисты советуют внимательно следить за официальными сообщениями органов власти, заранее заряжать телефоны, фонари и павербанки, уплотнить окна и двери для энергоэффективности и узнать расположение ближайших укрытий, Пунктов Несокрушимости и пунктов обогрева. При перемещении ночью следует избегать пребывания на улице без необходимости и использовать светоотражающие элементы на одежде.

Для детей важно провести разъяснительные беседы по правилам безопасности. В случае экстренной ситуации граждан призывают немедленно обращаться по номеру 112. Такие меры помогут минимизировать риски и повысить безопасность населения во время чрезвычайных событий.

Напомним, в Министерстве внутренних дел готовят масштабные кадровые изменения в Госпогранслужбе после громкого коррупционного скандала.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
вода безопасность питание МВД лекарства чрезвычайная ситуация пункты обогрева запас укрытия пункты несокрушимости
МВД готовит массовые чистки в Госпогранслужбе после коррупционного скандала, – СМИ
22 января 2026, 19:42
Мошенники обещают сдать экзамен ПДД с помощью новых гаджетов
21 января 2026, 19:31
Служба 112 будет передавать вызовы пожилых и маломобильных людей в соцслужбы
21 января 2026, 09:39
Все новости »
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
Киевстар готовится приобрести Comfy уже на следующей неделе, – Forbes
22 января 2026, 21:04
Энергетики опубликовали графики отключений света на 23 января
22 января 2026, 20:39
Несколько тысяч за килограмм: в Украине космические цены на виноград - что произошло
22 января 2026, 19:55
Враг продолжает обстрелы Кривого Рога: город под атакой шахедов
22 января 2026, 19:44
МВД готовит массовые чистки в Госпогранслужбе после коррупционного скандала, – СМИ
22 января 2026, 19:42
16 тысяч долларов за инвалидность: на Волыни разоблачили схему, организованную членом общественной организации
22 января 2026, 19:30
Ежемесячные выплаты 50 тыс. грн гражданским, освобожденным из плена, – законопроект
22 января 2026, 19:26
Вырезал глаз и часть уха: в Харькове мужчина жестоко расправился с пожилой соседкой
22 января 2026, 19:15
Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
22 января 2026, 19:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »