Фото: МВД

Специалисты призывают подготовить "чемодан первой необходимости", а также проверить технику и энергообеспечение на случай чрезвычайных ситуаций

Об этом сообщает МВД, передает RegioNews.

Министерство внутренних дел призывает украинцев заранее подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям в сфере энергетики и безопасности. Гражданам рекомендуют сделать запасы воды, продуктов питания и лекарства по меньшей мере на 3–5 суток. Особое внимание советуют уделить домашним питомцам, снабдив их водой и кормом.

МВД также подчеркивает необходимость подготовить "чемодан первой необходимости", куда должны входить документы, теплая одежда, аптечка, средства обогрева и предметы личной гигиены. Рекомендуется проверить техническое состояние автомобиля и наличие достаточного количества топлива, а также подготовить наличные средства для экстренных нужд.

Кроме того, специалисты советуют внимательно следить за официальными сообщениями органов власти, заранее заряжать телефоны, фонари и павербанки, уплотнить окна и двери для энергоэффективности и узнать расположение ближайших укрытий, Пунктов Несокрушимости и пунктов обогрева. При перемещении ночью следует избегать пребывания на улице без необходимости и использовать светоотражающие элементы на одежде.

Для детей важно провести разъяснительные беседы по правилам безопасности. В случае экстренной ситуации граждан призывают немедленно обращаться по номеру 112. Такие меры помогут минимизировать риски и повысить безопасность населения во время чрезвычайных событий.

Напомним, в Министерстве внутренних дел готовят масштабные кадровые изменения в Госпогранслужбе после громкого коррупционного скандала.